«Скопинского маньяка» арестовали за съемки в видео в поддержку КПРФ

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов провел за решеткой 17 лет - он годами удерживал в своем сарае двух несовершеннолетних девочек, издевался над ними и насиловал их. Фото: пресс-служба Следственного комитета России

"Скопинский маньяк" Виктор Мохов провел за решеткой 17 лет - он годами удерживал в своем сарае двух несовершеннолетних девочек, издевался над ними и насиловал их. Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Мохову назначили десять суток административного ареста.

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов предстал перед судом из-за публикации видеозаписи в поддержку партии КПРФ. Ему назначили наказание в виде десяти суток административного ареста. Мохов не стал отрицать свою вину. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает ТАСС.

На ролике, о котором идет речь, Мохов, одетый в футболку и кепку с символикой КПРФ, говорит о своей поддержке партии Геннадия Зюганова. В региональном отделении КПРФ в Рязанской области заверили, что маньяк не имеет никакого отношения к партии и назвали его поступок провокацией.

Известно, что, участвуя в съемках, «скопинский маньяк» нарушил установленное ему административное ограничение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Милонов просит вернуть «скопинского маньяка» за решетку.