«Скопинского маньяка» арестовали за съемки в видео в поддержку КПРФ

«Скопинского маньяка» арестовали за съемки в видео в поддержку КПРФ
"Скопинский маньяк" Виктор Мохов провел за решеткой 17 лет - он годами удерживал в своем сарае двух несовершеннолетних девочек, издевался над ними и насиловал их. Фото: пресс-служба Следственного комитета России

Мохову назначили десять суток административного ареста.

«Скопинский маньяк» Виктор Мохов предстал перед судом из-за публикации видеозаписи в поддержку партии КПРФ. Ему назначили наказание в виде десяти суток административного ареста. Мохов не стал отрицать свою вину. Об этом сегодня, 3 августа, сообщает ТАСС.

На ролике, о котором идет речь, Мохов, одетый в футболку и кепку с символикой КПРФ, говорит о своей поддержке партии Геннадия Зюганова. В региональном отделении КПРФ в Рязанской области заверили, что маньяк не имеет никакого отношения к партии и назвали его поступок провокацией.

Известно, что, участвуя в съемках, «скопинский маньяк» нарушил установленное ему административное ограничение.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Милонов просит вернуть «скопинского маньяка» за решетку.

агитация виктор мохов скопинский маньяк


 

Новости партнеров
Жительница ЖК извинилась после попытки выгнать детей с аутизмом с площадки
Жительница ЖК извинилась после попытки выгнать детей с аутизмом с площадки
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Главный синоптик Петербурга рассказал, какую погоду ждать в августе
Избившая сына Пьехи хочет привлечь ребенка к уголовной ответственности
Избившая сына Пьехи хочет привлечь ребенка к уголовной ответственности
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
В Петербурге количество убийств пришло к показателям 1980-х годов
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Стало известно, где в Петербурге можно сдать экспресс-тест на антигены
Идеальная совместимость: какие знаки зодиака лучше всего сочетаются в ...
«Скопинского маньяка» арестовали за съемки в видео в поддержку КПРФ
В Петербурге закрыли 40 нелегальных точек, где продавали дыни и арбузы
Марсово поле осветят 130 новых светильников
Петербуржцам показали проект планировки участка коричневой ветки метро
На Обуховской Обороны надолго ограничат движение для автомобилистов
В Петербурге за сутки выпало более половины месячной нормы осадков