Россиянам рассказали о правилах поведения во время смерча

Россиянам рассказали о правилах поведения во время смерча
Специалист советует встать подальше от окон или даже спрятаться в подвале. Фото: Pixabay

Метеоролог Gismeteo Леонид Старков поделился правилами поведения во время смерча.

Увидев смерч, нужно немедленно немедленно зайти в помещение. В помещении есть своя техника безопасности. Специалист советует встать подальше от окон или даже спрятаться в подвале. Об этом сообщают «Известия».

Если такой возможности нет, то лучше держаться подальше от природной стихии. На улице Старков рекомендует найти небольшую ямку на местности, лечь в нее лицом вниз и накрыть голову руками.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителей Центральной России предупредили о возможном торнадо. Торнадо может прийти к жителям Среднего Поволжья. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. Так, из-за долгой 30-градусной жары приход такого фронта вызвал рост дождевых облаков.

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