Жителей Центральной России предупредили о возможном торнадо

Жителей Центральной России предупредили о возможном торнадо
Эксперт уверен, торнадо стоит ждать днем. Фото: Pixabay

Торнадо может прийти к жителям Среднего Поволжья. Об этом заявил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Так, сейчас в Центральной России сейчас проходит холодный атмосферный фронт. Так, из-за долгой 30-градусной жары приход такого фронта вызвал рост дождевых облаков. В этой местности грозы и ветер. Об этом сообщает ТАСС.

Специалист отметил, что атмосферный фронт постепенно уйдет на юго-восток. Это будет сопровождаться ливнями, грозами и местами градом. Под прицелом Пенза, Саранск, Татарстан, Самара и Саратов. Эксперт уверен, торнадо стоит ждать днем. Местные спасатели должны предупредить жителей Центральной России.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в связи с тем, что в Петербурге ухудшились погодные условия, работы по устранению колейности дорог проезжей части на 71 километре КАД отложены. Об этом сообщает ФКУ управление федеральных автомобильных дорог «Северо-Запад».

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