Глава Blizzard уволился после скандала с домогательствами

Глава американской компании по разработке компьютерных игр Blizzard Аллен Брэк уволился после скандала и обвинениях в дискриминации женщин.

Иск против него подал департамент по защите трудовых и жилищных прав Калифорнии в США. Работницы компании подвергались дискриминации и даже сексуальным домогательствам, сообщает GameSpot.

Так, сотрудницы получали меньше, чем их работники-мужчины. Они утверждали, что повышение им тоже никогда не предлагали. Дамы терпели сексистское отношение и шутки об изнасилованиях.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявления о «дискриминации» непривитых от коронавируса. Россияне без иммунитета к коронавирусу будут представлять угрозу для окружающих, какая-то дискриминация в этой связи ожидаема. Об этом заявил Песков.