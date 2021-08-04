Выход сериала «Властелин колец» запланирован на сентябрь 2022 года

Премьера сериала по мотивам «Властелина колец» состоится второго сентября следующего года.

Глава кинокомпании Дженнифер Солк отмечает, что авторы сериала взволнованы предстоящей премьерой. Так, продюсеры, творческие группы, актеры и команда каждый день в поте лица работали в Новой Зеландии. Именно туда они и отправились, чтобы «воплотить в жизнь эту сказку». Об этом сообщает Amazon Studios.

Серии будут выходить каждую неделю на стриминговой платформе Amazon Prime Video. Она доступна поклонникам вселенной Толкина из более чем 240 стран.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что юная принцесса Лея появится в грядущем сериале про героя Оби-Ван Кеноби из «Звездных войн». Студия Disney нашла актрису на роль Леи. Приквел о приключениях молодого Оби-Ван Кеноби начали снимать в мае после продолжительного перерыва.