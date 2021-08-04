Анонс заседания рабочей группы петербургской избирательной комиссии по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения

Выборы в Петербурге запланированы на сентябрь. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

Выборы в Петербурге запланированы на сентябрь. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

4 августа 2021 года в 13.00 состоится заседание Рабочей группы Санкт-Петербургской избирательной комиссии по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов по адресу: Санкт-Петербург, Вознесенский пр., д. 3-5, каб. 308.

В проект повестки дня заседания включены вопросы:

1. Об обращении Громова Николая Сергеевича с жалобой на выпуск печатного средства массовой информации «Слово и Дело Евгения Марченко» № 56 за июль 2021 года.

2. Об обращении Гребенко Александра Александровича на информационные щиты на территории внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Московская застава.

3. Об уведомлении избирательного объединения – Региональное отделение Социалистической политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ» в городе Санкт-Петербурге о распространении печатных агитационных материалов.

В повестку дня заседания могут быть внесены изменения.