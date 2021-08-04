Ученые определили основные симптомы COVID у детей

Ученые определили основные симптомы COVID у детей
Исследование провели британские медики. Фото: комитет по здравоохранению Петербурга

Дети значительно реже заражаются COVID-19 и, как правило, не испытывают тяжелых симптомов этого заболевания, в отличие от взрослых. К такому выводу пришли британские медики.

В исследовании участвовали более 258 тыс. британских школьников. В ходе наблюдения состояние несовершеннолетних улучшалось в среднем через шесть дней после заражения.

Как сообщил журнал Lancet Child & Adolescent Health, характерные симптомы коронавируса, которые сохранялись после выздоровления, были выявлены только у 4,4% детей. Чаще всего участники исследования жаловались на головную боль и утомление.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря 2019 года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что за минувшие сутки в России болезнь подтвердилась у 22 589 человек. Жертвами COVID-19 стали 790 россиян. Всего с начала пандемии от последствий коронавируса скончались 161 715 граждан РФ.

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