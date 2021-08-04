Каратистке из России COVID помешал продолжать участие в Олимпиаде

Российская каратистка Анна Чернышева исключена из соревнований на Олимпиаде в Токио. Это произошло в связи с тем, что у девушки подтвердился коронавирус.

19-летняя Чернышева, являющаяся действующей чемпионкой Европы, в этот раз не сможет представлять Россию на летней Олимпиаде. Девушке придется проходить лечение от коронавируса.

Однако Федерация по карате выразила благодарность спортсменке за олимпийскую лицензию. Сообщают, что Анна Чернышева была одной единственной, кто должен был представлять Россию в данном виде спорта.

Известно, что впервые за всю историю Олимпиады карате включили в данные соревнования.

Девушка должна была выступить в свободном спарринге 8 августа в весовой категории до 55 килограмм. Теперь же спортсменка отправится на двухнедельный карантин в Токио.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что российский гимнаст Аблязин завоевал серебро в опорном прыжке на Олимпиаде.