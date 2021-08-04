Петербуржцам объяснили, почему аквабусы удалось запустить только сейчас

Петербуржцам объяснили, почему аквабусы удалось запустить только сейчас
Водный транспорт может работать в Петербурге только сезонно. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

С 7 августа на Неве открывается водный кольцевой маршрут, который свяжет шесть городских причалов в центре Петербурга. Эксперт объяснил, почему этого не сделали раньше.

Об этом в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказал президент ассоциации «Ассоциация владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга» Владимир Родионов.

По словам специалиста, водный транспорт может работать в Петербурге только сезонно. Его работа напрямую зависит от погодных условий, в отличие от наземного транспорта или подземки.

Как отмечает Родионов, городские причалы довольно сложно вписать в сеть общественного транспорта, поскольку они также обслуживают экскурсионно-прогулочные рейсы.

«Если запустить транспортные маршруты через причалы, находящиеся в центрально-исторической части, то мы вернемся к тем же аквабусам, которые были запущены в 2009 году», — считает эксперт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 7 августа на Неве запускается кольцевой «Невский маршрут». Можно оплатить как весь маршрут, так и несколько остановок: стоимость одной остановки 100 рублей, а полного маршрута — 700 рублей.

аквабус водное кольцо водный транспорт невский маршрут новости СПб


 

Новости партнеров
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
В Петербурге утвердят схему продления ветки метро от «Казаковской» до «Сосновой Поляны»
"Вакцина от ковида - не эликсир бессмертия": доктор Мясников объяснил смерти после двух этапов вакцинации
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Осадки грозят затоплением улиц Петербурга
Осадки грозят затоплением улиц Петербурга
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Смольном извинились перед блогером с ДЦП за инцидент в в маршрутке
Задержан петербуржец, стащивший сумку меняющих окна в парадной рабочих
Беглов договорился с РЖД о строительстве железнодорожных обходов в Петербурге
Заболевшие после вакцинации и новое лекарство: COVID-19 в России и мире
Десять спасателей тушили полыхающий экскаватор в Василеостровском районе
В Петербурге почти 600 человек находятся в реанимации с COVID и пневмониями
Петербуржцам объяснили, почему аквабусы удалось запустить только сейчас
В Пулково задержали 4 внутренних рейса