Петербуржцам объяснили, почему аквабусы удалось запустить только сейчас

Водный транспорт может работать в Петербурге только сезонно. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Водный транспорт может работать в Петербурге только сезонно. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

С 7 августа на Неве открывается водный кольцевой маршрут, который свяжет шесть городских причалов в центре Петербурга. Эксперт объяснил, почему этого не сделали раньше.

Об этом в беседе с телеканалом «Санкт-Петербург» рассказал президент ассоциации «Ассоциация владельцев пассажирских судов Санкт-Петербурга» Владимир Родионов.

По словам специалиста, водный транспорт может работать в Петербурге только сезонно. Его работа напрямую зависит от погодных условий, в отличие от наземного транспорта или подземки.

Как отмечает Родионов, городские причалы довольно сложно вписать в сеть общественного транспорта, поскольку они также обслуживают экскурсионно-прогулочные рейсы.

«Если запустить транспортные маршруты через причалы, находящиеся в центрально-исторической части, то мы вернемся к тем же аквабусам, которые были запущены в 2009 году», — считает эксперт.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 7 августа на Неве запускается кольцевой «Невский маршрут». Можно оплатить как весь маршрут, так и несколько остановок: стоимость одной остановки 100 рублей, а полного маршрута — 700 рублей.