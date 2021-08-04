Дженнифер Энистон перестала дружить с антипрививочниками

Актрисе пришлось отказаться из-за общения, так как для важна вакцинация.

Актриса Дженнифер Энистон рассказала о своем отношении к вакцинации от коронавируса. Она заявила, что недолюбливает антипрививочников и даже готова отказываться от дружбы с такими людьми. Так артистка и поступает, сообщает InStyle.

Энистон отметила, что есть люди, которые отрицают пользу вакцинации и ей с ними не по пути. Она назвала такое мнение позорным и добавила, что отказалась от общения с подобными людьми.

«Недавно я потеряла несколько человек из своего окружения, которые либо отказались прививаться, либо не стали раскрывать, делали они прививку или нет. И это было очень досадно»,

— говорит Энистон.

Актриса понимает, что каждый имеет право на свое мнение, но уверена, что антипрививочники ошибаются.

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