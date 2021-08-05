В Пулково в четверг вовремя не вылетят 7 самолетов

С опозданием из Пулково вылетят семь рейсов. Фото: unsplash

С опозданием из Пулково вылетят семь рейсов. Фото: unsplash

В четверг, 5 августа, в петербургском аэропорту Пулково задерживаются внутренние и международные рейсы. Всего с вылетом опаздывают семь самолетов.

Ждать дополнительное время придется пассажирам, купившим билеты на самолеты до Сочи, Еревана, Симферополя, Карши, Калининграда и Москвы. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

С вылетом задерживаются два рейса до Сочи U6 547 и FV 5615. Пассажиры рассчитывали покинуть Петербург в 08:20 и в 09:50, однако время вылета сдвинули.

Далее с опозданием вылетит рейс U6 8813 до Еревана. Изначально планировалось, что воздушный транспорт поднимется в небо в 09:20.

Позднее, чем планировалось полетит самолет до Калининграда U6 391. Судно должно было подняться в 17:10.

Также задерживают рейс U6 511 до Симферополя. Его обслуживает авиакомпания «Уральские авиалинии». Самолет должен был улететь в 16:50.

Кроме того, позже положенного вылетит рейс U6 8363 до Карши. Воздушное судно должны были отправить в 18:40.

Опаздывает самолет U6 080 до Москвы. Вылет планировался в 21:20.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Первомайском египтянин со скандалом отобрал у жены детей и поехал в Пулково.