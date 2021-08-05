Пробки в Петербурге к обеду только усилятся

Пробки в Петербурге к обеду только усилятся
В Петербурге трехбалльные пробки сменят четырехбалльные. Фото: "Яндекс.пробки"

Автомобильные дороги Петербурга в среду утром почти не загружены. На улицах города совсем немного «красных» участков.

Об этом стало известно сегодня, 5 августа. Согласно данным сервиса «Яндекс.Пробки», к 09:00 заторы на дорогах достигли 3 баллов. Такая ситуация продолжится до 10:00. А затем станет только хуже. Пробки могут вырасти до 4 баллов.

Красным отмечены участки на Октябрьской набережной, на Дальневосточном проспекте, на Заневском проспекте, на Малоохтинском проспекте, на Якорной улице, на улице Академика Лебедева, на улице Куйбышева, на Каменноостровском проспекте, на Пироговской набережной, на Народной улице, на КАД, на проспекте Энергетиков, на проспекте Металлистов, на Арсенальной набережной, на Свердловской набережной.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в четверг в Петербурге обещают +22 и без дождей.

«Яндекс.Пробки» новости СПб пробки


 

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