Состоялось 36-е заседание ЦИК России

4 августа 2021 года состоялось очередное заседание ЦИК России.

О выдвижении и регистрации кандидатов на выборах, назначенных на единый день голосования 19 сентября 2021 года

Председатель ЦИК России Элла Памфилова сообщила, что на сегодняшний день из 30 партий, имеющих право участвовать в выборах, 26 включились в избирательную гонку.

«Понятное дело, что с парламентскими партиями по числу выдвинутых кандидатов никто не может тягаться. Но мы видим, что некоторые непарламентские партии достаточно активно работают на всех уровнях выборов, − отметила глава Комиссии. − Я всегда говорила, что набирать политические мускулы следует на муниципальных выборах, там, где реальная жизнь и реальные проблемы людей. Те партии, которые так делают, достигают результатов».

Элла Памфилова сообщила, что ЦИК России заверила списки 15 политических партий, участвующих в выборах в Государственную Думу. Зарегистрированы 11 списков политических партий, включающие 3 011 кандидатов, и 1 491 кандидат по одномандатным округам.

«На выборах высших должностных лиц девяти регионов выдвинулся 51 кандидат от 13 политических партий. Один утратил статус, так что в избирательной гонке участвуют 50 кандидатов, − сказала Председатель ЦИК России. − Десять кандидатов зарегистрировано, четыре кандидата получили отказ в регистрации. На выборах депутатов законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в 39 регионах по единым и одномандатным избирательным округам выдвинут 21 591 кандидат. Из них 21 269 − от 24 политических партий, 322 кандидата − в порядке самовыдвижения».

О голосовании по месту нахождения и дистанционном электронном голосовании

Элла Памфилова сообщила, что с 2 августа 2021 года к настоящему времени обработано 201 672 заявления на участие в дистанционном электронном голосовании и голосовании по месту нахождения.

«На участие в ДЭГ подано 162 081 заявление. В Москве – 153 053, в Севастополе – 260, в Курской области – 787, в Мурманской – 1 255, в Нижегородской – 1 870, в Ростовской – 3 835, в Ярославской области – 1 021, − сказала глава Комиссии. – На участие в голосовании по месту нахождения с использованием механизма «Мобильный избиратель» подано 39 591 заявление. Из них через ЕПГУ – 35 363, через МФЦ – 1 139, в избирательные комиссии – 3 089 заявлений».

О дополнительном выделении средств избирательным комиссиям

ЦИК России утвердила дополнительное выделение средств федерального бюджета избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации на подготовку и проведение выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев отметил, что выделяемые средства имеют целевой характер.

«Десять комиссий получат деньги для проведения голосования в труднодоступных местах, а именно на организацию полетов, − сообщил Николай Булаев. − 27 избирательным комиссиям деньги выделяются на приобретение и замену технологического оборудования».

ЦИК России утвердила:

Порядок проведения жеребьевки по распределению между политическими партиями эфирного времени на каналах общероссийских государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Порядок проведения жеребьевки по распределению между политическими партиями, зарегистрированными кандидатами эфирного времени на каналах региональных государственных организаций, осуществляющих теле- и (или) радиовещание, при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Порядок проведения жеребьевки по распределению между политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в общероссийских государственных периодических печатных изданиях при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Порядок проведения жеребьевки по распределению между политическими партиями, зарегистрировавшими федеральные списки кандидатов, и кандидатами, зарегистрированными по одномандатным избирательным округам, печатной площади для публикации предвыборных агитационных материалов в региональных государственных периодических печатных изданиях при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.

Другие вопросы

ЦИК России включила Константина Абрамова, Генерального директора Фонда Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), в состав Рабочей группы по информационным спорам и иным вопросам информационного обеспечения выборов при проведении избирательной кампании по выборам депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва.