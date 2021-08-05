Доктор Мясников пророчил коронавирус еще в 2014 году

Врач Александр Мясников не обделил вниманием антипрививочников, которых сравнил с психами и мошенниками. Фото: unsplash

Врач Александр Мясников не обделил вниманием антипрививочников, которых сравнил с психами и мошенниками. Фото: unsplash

Врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о книге, написанной им семь лет назад. Он считает, что уже тогда догадывался о пандемии вируса.

В книге медик обратил внимание на появление «слепой зоны» вокруг темы вирусов. Так, он предрек появление коронавируса. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Врач не обделил вниманием антипрививочников, которых сравнил с психами и мошенниками. Он отметил, что из-за таких людей население стало беззащитным.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что защитный эффект вакцин от ковида может снижаться против индийского штамма ковида, поэтому советуют ревакцинироваться раз в шесть месяцев для нужной защиты, заявили Роспотребнадзор. Исследования и их результаты говорят о том, что защитный эффект вакцин от ковида против индийского штамма может снижаться.