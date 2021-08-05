В Китае изобрели ультрафиолетовую лампу, которая уничтожает коронавирус на 99,99% 

В Китае изобрели ультрафиолетовую лампу, которая уничтожает коронавирус на 99,99% 
Лампа эффективна не только против коронавируса, но против других опасных бактерий, таких как золотистый стафилококк. Фото: unsplash

Китайские ученые разработали технологию, которая может облегчить борьбу с коронавирусом: ультрафиолетовая лампа на 99,99% обеззараживает поверхности от клеток SARS-CoV-2.

По информации портала Chinadaily, устройство, созданное в Китае, уже успешно протестировали в центре по контролю и предотвращению инфекционных заболеваний провинции Хубэй. Специалисты рекомендуют использовать лампу для проведения процедур по дезинфекции на различных объектов. Эксперты уверяют, что новое изобретение гораздо эффективнее обычных ртутных ламп, которые массово применяются для обеззараживания сейчас.

Примечательно, что новая ультрафиолетовая лампа эффективна не только против коронавируса, но и против других опасных инфекционных бактерий, например, золотистого стафилококка.

У разработанного в КНР прибора есть и еще одно, менее очевидное преимущество: срок работы такой лампы очень высок — до 50 тысяч часов. Также создатели дезинфекционной технологии отмечают, что их устройство является энергосберегающим.

Напомним, что провинция Хубэй, в которой испытывали ультрафиолетовую лампу, также известна как первое место, где была официально зарегистрирована вспышка нового коронавируса. Это произошло в городе Ухань в декабре 2019 года. А пользу и эффективность ультрафиолета в борьбе с SARS-CoV-2 японские ученые подтвердили еще в сентябре прошлого года. По данным специалистов, ультрафиолет убивает 99,7% коронавирусных клеток на зараженной поверхности. При этом длина волны должна составлять 222 Hm — так она не проникнет под кожу и не разрушит живые клетки.

Как скоро новая технология получит массовое распространение, пока неизвестно.

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