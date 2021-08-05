В России 11 осужденных на смертную казнь выйдут на свободу

В России 11 осужденных на смертную казнь выйдут на свободу
Всего в колониях особого режима сейчас проживают более 530 преступников, которым заменили смертный приговор на пожизненное лишение свободы Фото: pixabay

В России 11 осужденных на смертную казнь выйдут из тюрем в этом и в следующем годах.

Всего в колониях особого режима сейчас проживают более 530 преступников, которым заменили смертный приговор на пожизненное лишение свободы. Так, практически все люди, которые все-таки смогут выйти на свободу, совершили деяния против жизни и здоровья россиян. Об этом сообщают «Известия».

Пожизненное наказание ввели как замену смертной казни. А замена на 25 лет назначалась тем, у кого, было идеальное поведение, отмечают специалисты-криминологи.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что согласно результатам опроса ВЦИОМ, жители России больше всего хотели бы отменить мораторий на смертную казнь, снизить налоги, ужесточить наказание за коррупцию и отменить ЕГЭ. В рамках опроса гражданам предложили побыть на месте советника главы государства.

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