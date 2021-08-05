В Петербурге коронавирус подцепили еще 1 911 человек

Статистика по числу зараженных коронавирусом в Петербурге продолжает пополняться новыми случаями. За минувшие сутки COVID-19 заболели 1 911 человек.

Об этом сегодня, 5 августа, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID. Всего с начала пандемии в городе на Неве заболели 538 278 местных жителей. По суточному показателюПетербург занимает второе место среди регионов Российской Федерации. Лидером антирейтинга стала Москва — 3 227 случаев. На третьем месте Московская область — 1 287 зараженных.

За сутки от коронавируса скончались 45 жителей Петербурга. Из больниц по выздоровлению выписали 1 998 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге коронавирусом заболевают менее 2% вакцинированных.