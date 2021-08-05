Жертвами коронавируса за сутки стали 45 петербуржцев

На сегодняшний день в Петербурге зафиксировано 45 жертв коронавирусной инфекции. Фото: gov.spb.ru

На сегодняшний день в Петербурге зафиксировано 45 жертв коронавирусной инфекции. Фото: gov.spb.ru

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в статистику смертности от нового вируса в Петербурге вошло 45 случаев.

Об этом стало известно в четверг, 5 августа. В общей сложности за время пандемии коронавирус унес жизни 19 526 жителей Петербурга. Из больниц по выздоровлению выписали 1 998 человек за сутки.

В целом по стране коронавирус стал причиной смерти 162 509 человек, выздоровели 5 700 212 жителя страны.

За минувшие 24 часа подцепили коронавирус 23 120 человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на фармбазу Петербурга доставили самую крупную партию антиковидной вакцины «Спутник V». В ближайшие дни в пункты развезут более 130 тысяч комплектов доз. На сегодняшний день петербуржцы могут вакцинироваться в 146 пунктах вакцинации.