Ксения Собчак назвала лучшее интервью Юрия Дудя

Журналист Ксения назвала лучшее интервью Юрия Дудя, а также похвалила своего конкурента по YouTube.

Телеведущую впечатлила беседа коллеги с Александром Гордоном, опубликованная на YouTube. Собчак назвала выпуск лучшим в карьере Дудя.

Блогер припомнила, что когда-то сама брала интервью у Гордона, который любит говорить о том, что люди не меняются. Однако телеведущий в интервью Юрию, по ее мнению, доказал обратное.

Гордона же Ксения назвала умным человеком, у которого есть остатки совести. По ее мнению, в последние 20 минут ее коллега полностью раскрылся, рассказав о себе «честно и бесплощадно». По словам Собчак, в этот момент чувство негодования и осуждения сменилось жалостью и сочувствием.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в начале 2021 года Александр Гордон переболел коронавирусом в тяжелой форме. Вести эфиры телеведущему пришлось из дома.