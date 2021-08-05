Ксения Собчак назвала лучшее интервью Юрия Дудя

Ксения Собчак назвала лучшее интервью Юрия Дудя
Ксении Собчак понравилась беседа с Александром Гордоном. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Журналист Ксения назвала лучшее интервью Юрия Дудя, а также похвалила своего конкурента по YouTube.

Телеведущую впечатлила беседа коллеги с Александром Гордоном, опубликованная на YouTube. Собчак назвала выпуск лучшим в карьере Дудя.

Блогер припомнила, что когда-то сама брала интервью у Гордона, который любит говорить о том, что люди не меняются. Однако телеведущий в интервью Юрию, по ее мнению, доказал обратное.

В посте Собчак заявила, что Гордон — умный, но сломленный обстоятельствами человек. Фото: скриншот instagram

Гордона же Ксения назвала умным человеком, у которого есть остатки совести. По ее мнению, в последние 20 минут ее коллега полностью раскрылся, рассказав о себе «честно и бесплощадно». По словам Собчак, в этот момент чувство негодования и осуждения сменилось жалостью и сочувствием.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в начале 2021 года Александр Гордон переболел коронавирусом в тяжелой форме. Вести эфиры телеведущему пришлось из дома.

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