Врачам «красных зон» разрешили не носить противочумные костюмы

Врачам &#171;красных зон&#187; разрешили не носить противочумные костюмы
Медики могут носить защитный комбинезон, противочумный халат или удлиненный хирургический халат. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

Роспотребнадзор отменил обязательное ношение противочумных костюмов в красных зонах. Об этом сообщил главврач больницы в Коммунарке Денис Проценко.

В новых рекомендациях ведомства говорится, что теперь медики могут носить защитный комбинезон, противочумный халат или удлиненный хирургический халат. Также разрешено использовать медицинский халат с длинным рукавом. Для защиты органов дыхания нужно использовать респираторы, лицевые щитки и маски в зависимости от характера и условий работы.

Как отметил Проценко, накопленный за время пандемии опыт указывает на возможность соблюдения баланса между условиями работы и требованиями по эпидемической безопасности.

Врач уточнил, что его коллеги очень рады такой новости. По его словам, в противочумных костюмах было тяжело работать в жару.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в ВОЗ рассказали о реальной опасности миру из-за коронавируса.

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