Анонс заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 6 августа

Анонс заседания Санкт-Петербургской избирательной комиссии 6 августа
Заседание горизбиркома. Фото: www.st-petersburg.izbirkom.ru

6 августа 2021 года в 9 ч. 30 мин. состоится заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии по адресу: Вознесенский пр., д. 3-5 (зал заседаний).

В проект повестки дня заседания включен вопрос:

— О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

— О регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ

— О регистрации уполномоченного представителя Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по финансовым вопросам

— Об открытии специального избирательного счета Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

— Об объеме информации обо всех кандидатах, списках кандидатов, обо всех выдвинувших их избирательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, размещаемой на стенде в помещениях для голосования

— О Порядке проведения жеребьевки для размещения кратких наименований, а также эмблем зарегистрировавших списки кандидатов избирательных объединений в избирательном бюллетене для голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва

В повестку дня заседания могут быть внесены изменения.

В целях проведения дополнительных профилактических мероприятий в связи с распространением новой коронавирусной инфекции и в соответствии с рекомендациями уполномоченных органов по контролю и надзору в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Российской Федерации заседания и мероприятия Санкт-Петербургской избирательной комиссии с участием представителей СМИ проводятся в дистанционном режиме. Онлайн-трансляция заседания будет организована на странице ВКонтакте https://vk.com/stpbik

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