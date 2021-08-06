В 43 мобильных пунктах Петербурга можно вакцинироваться без записи

В 43 мобильных пунктах Петербурга можно вакцинироваться без записи
В Петербурге продолжается вакцинация от коронавируса. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В мобильных прививочных пунктах Петербурга можно пройти вакцинацию от коронавируса без предварительной записи. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Так, принять горожан без предварительной записи готовы сразу 43 пункта. Работают в них сотрудники городских поликлиник. В каждом пункте есть зона отдыха, где можно провести время после процедуры вакцинации.

Большинство из мобильных пунктов открыты в крупных торгово-развлекательных центрах в разных районах города. С полным списком мобильных пунктов можно ознакомиться на официальном сайте Смольного.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что прививка от ковида студентов в России не обязательна, но учащимся лучше привиться к началу учебного года, говорит глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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