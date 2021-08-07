Гимнастка из Петербурга Дина Аверина взяла серебро на Олимпиаде

Спортсменка из Петербурга Дина Аверина завоевала серебро в художественной гимнастике в личном многоборье на Олимпийских играх в Токио.

За четыре вида дисциплины петербурженка набрала 107,650 балла. Гимнастка уступила золото своей сопернице из Израиля Лине Ашрам, которая выступила с результатом 107,800 балла.

Сестра гимнастки Арина Аверина перед последним видом программы была третьей, но во время упражнения с лентой ей пришлось сменить гимнастический снаряд. В итоге она заняла только четвертое место. Бронзовую медаль завоевала спортсменка из Белоруссии Алина Горносько — 102,700 балла.

Добавим, что Россия впервые с 1996 года осталась без олимпийского золота в личном многоборье в художественной гимнастике.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что судьи отклонили запрос на пересмотр оценки Арины Авериной.