Россиянин Садулаев завоевал золото в вольной борьбе на Олимпиаде

Борец вольного стиля Абдулрашид Садулаев принес сборной России 19-е золото на летних Олимпийских играх в Токио и стал двукратным олимпийским чемпионом.

В финальном поединке в весовой категории до 97 кг Садулаев сражался с американцем Кайлом Снайдером, который является чемпионом Олимпиады-2016. Россиянин победил противника со счетом 6:3. Представитель США получил серебро.

Бронзовые медали достались кубинцу Рейнерису Салас Пересу и итальянцу Абрааму Коньедо.

Золотая медаль Сабдулаева стала 67-й наградой для российской сборной на этих Играх. Всего у россиян 19 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые награды.

До этого Садулаев взял золото на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в весе до 86 кг.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россияне завоевали серебро в пляжном волейболе на Олимпиаде.