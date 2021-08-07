Ласицкене принесла сборной России золото в прыжках в высоту

Российская спортсменка Мария Ласицкене завоевала олимпийское золото в прыжках в высоту на Играх в Токио. Это 20-я золотая медаль для сборной России на этой Олимпиаде.

Ласицкене удалось прыгнуть на высоту в 2,04 метра. Серебро досталось представительнице Австралии Николе Макдермотт — 2,02 метра. Бронзовой призеркой стала украинская спортсменка Ярослава Магучих — 2,00 метра.

После победы Ласицкене на счету российской сборной на Олимпиаде-2021 стало 20 золотых, 25 серебряных и 23 бронзовые медали. Команда РФ по количеству золота и медалей превзошла результат Игр в Рио-де-Жанейро в 2016 году, где взяли 19 золотых медалей и 55 наград в общей сложности.

В общем медальном зачете Россия находится на четвертом месте. Первые три — у Китая, США и Японии.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что россиянин Садулаев завоевал золото в вольной борьбе на Олимпиаде.