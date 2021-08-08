В мире коронавирусом заразились почти 203 млн человек

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

В мире коронавирусная инфекция за сутки была выявлена у более чем 202,9 млн человек. Соответствующие данные приводит университет Джона Хопкинса.

Об этом стало известно в воскресенье, 8 августа. Общее количество зараженных COVID-19 в мире достигло 202 986 864 человека, скончались от вируса 4 299 735 человек. Смогли побороть болезнь 182 353 354 человека.

На первом месте «анитрейтинга» зараженных стран находятся США: 36 518 948 человек. На втором месте находится Индия: 31 934 455 зараженных. Следом идет Бразилия: там вирус подхватил и 20 151 779 человек.

Россия переместилась на четвертую строчку: в стране зафиксировано 6 424 884 инфицированных, скончались от COVID-19 164 094 человека.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Китае наказали 15 чиновников, допустивших новую вспышку COVID. В результате из аэровокзала вирус распространился по всей стране.