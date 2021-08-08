В ДТП с автобусом в Турции погибли 14 человек

В ДТП с автобусом в Турции погибли 14 человек
Это уже второе масштабное ДТП с автобусом в Турции за последние два дня. Фото: unsplash
14 человек умерли и 18 травмировались при ДТП рейсового автобуса у города Балыкесир в Турции.
Утром восьмого августа, в воскресенье, автобус, преодолевавший рейс Балыкесир — Эдремит, потерял управление и перевернулся. Тогда 11 человек погибли сразу, три умерли уже в больницах. Травмы у18 человек, их также разместили в больнице. Об этом сообщает РИА «Новости».
Это уже второе масштабное ДТП с автобусом в Турции за последние два дня. Тогда девять человек погибли и 30 травмировались.
Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В Турции 2 августа произошла авария с участием туристического автобуса, в результате которой погибли четыре гражданина России. Об этом пишет ТАСС. Известно также, что как минимум 16 человек получили травмы, они сейчас находятся в больницах. Среди потерпевших есть дети.
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