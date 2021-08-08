Из дачного дома пенсионерки под Мшинской вор вынес миллион рублей

Из дачного дома пенсионерки под Мшинской вор вынес миллион рублей
Украли деньги, паспорт и сберкнижку. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Вор вынес из дома пенсионерки в Лужском районе Ленобласти деньги, паспорт и сберкнижку.

В полицию обратилась 83-летняя петербурженка. Ее ограбили в садоводстве «Причал» в большом массиве «Мшинская». Об этом сообщает 47news

Он утащил сумку, в которой находился миллион рублей, карточки и документы пенсионерки.

Возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое ворвались в квартиру к петербуржцу и украли почти 1,5 млн рублей. В Петербурге в Красносельском районе двое неизвестных ворвались в квартиру водителя такси и украли из сейфа 1 млн 400 тыс. рублей. Как стало известно Gazeta.SPb.ru, все произошло 2 августа, в 00:20, на улице Летчика Лихолетова дома 14 корпуса 2. В полицию обратился 39-летний мужчина, работающий водителем в такси. Они похитили деньги и «Айфон 6с», а затем скрылись.

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