В Петербурге волонтеры помогли застрявшему в крыше стрижу

В Петербурге волонтеры помогли застрявшему в крыше стрижу
Стрижа спасли. Фото: «Кошкиспас»

Несмотря на то, что аист потерял лапку, крылья птицы не пострадали.

В Петербурге в Кировском районе города волонтеры спасли стрижа, который застрял в крыше. Лапа птицы каким-то образом застряла и стриж никак не мог высвободиться. Об этом сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «Кошкиспас».

Просила помощи жительница дома на улице Подводника Кузьмина. Подобраться ближе к стрижу смогли только при помощи специального оборудования.

«Сергей висел сразу за краем крыши, птица в глубине продуха, длины руки едва хватало, чтобы коснуться стены, но Сергей справился», — объяснили специалисты.

Инцидент закончился для стрижа сломанной лапкой. К счастью, крылья удалось спасти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге птенцы скопы из Красной книги покинули гнездо.

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