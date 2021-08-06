В Петербурге птенцы скопы из Красной книги покинули гнездо

Птенцы скопы покинули гнездо в Юнтоловском заказнике Петербурга.

Об этом стало известно в пятницу, 6 августа. Уже больше десяти лет хищные птицы гнездятся в особо охраняемой природной территории.

Как сообщили в Комитете по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, в этом году скопы смогли вырастить трех птенцов. Теперь им предстоит научиться охотиться и подготовиться к путешествию – осенью птицы полетят на зимовку в Африку.

Скопа питается только рыбой и потому встречается вблизи водоёмов. Этот вид занесён в Красную книгу Петербурга и России, но в последние годы его численность заметно увеличилась.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, какие гнезда вьют краснокнижные ремезы. Кадрами жилища ремезов поделился биолог Павел Глазков.