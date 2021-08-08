В ВОЗ рассказали о частоте мутации COVID-19

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации Мелита Вуйнович рассказа что чем чаще и больше передается COVID-19, тем больше возможностей для мутации. Фото: unsplash

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации Мелита Вуйнович рассказа что чем чаще и больше передается COVID-19, тем больше возможностей для мутации. Фото: unsplash

Специалисты считают, что только прививка может обезопасить человечество от мутаций вируса.

Представитель Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации Мелита Вуйнович заявила, что чем чаще и больше передается COVID-19, тем больше возможностей для мутации, сообщает «Российская газета».

По мнению эксперта, они происходят при каждой передаче и «транскрипции вирусной РНК»,

«ВОЗ отслеживает варианты, которые появляются, и некоторые из них являются вариантами, вызывающими озабоченность («альфа», «бета», «гамма» и «дельта»). И эта классификация регулярно обновляется на основе мониторинга вариантов, представляющих интерес», — рассказала представитель ВОЗ.

Всемирная организация здравоохранения отмечает, что дельта-вариация уже почти что в полном объеме вытеснила штамм «альфа» во всех отслеживаемых регионах.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог объяснил, можно ли переделать вакцины под мутации COVID-19.