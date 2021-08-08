Специалисты считают, что только прививка может обезопасить человечество от мутаций вируса.
Представитель Всемирной организации здравоохранения в Российской Федерации Мелита Вуйнович заявила, что чем чаще и больше передается COVID-19, тем больше возможностей для мутации, сообщает «Российская газета».
По мнению эксперта, они происходят при каждой передаче и «транскрипции вирусной РНК»,
«ВОЗ отслеживает варианты, которые появляются, и некоторые из них являются вариантами, вызывающими озабоченность («альфа», «бета», «гамма» и «дельта»). И эта классификация регулярно обновляется на основе мониторинга вариантов, представляющих интерес», — рассказала представитель ВОЗ.
Всемирная организация здравоохранения отмечает, что дельта-вариация уже почти что в полном объеме вытеснила штамм «альфа» во всех отслеживаемых регионах.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что иммунолог объяснил, можно ли переделать вакцины под мутации COVID-19.