Главный инфекционист США заявил об устойчивом к вакцинам штамме

Главный инфекционист Соединенных штатов Америки рассказал о том, что возможно появление устойчивого к вакцинам штамма COVID-19. Вероятность этого увеличивается с каждым днем все больше и больше.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Америки Энтони Фаучи отметил, что возможно появление устойчивого к разработанным вакцинам штамма ковида. Такой исход вполне возможен, если не будет привито подавляющее большинство населения мира, пишет ТАСС.

По мнению Фаучи, молодые люди с сильным иммунитетом являются распространителями вируса, а значит принимают непосредственное участие в размножении заболевания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире коронавирусом заразились почти 203 млн человек.