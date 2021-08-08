Главный инфекционист США заявил об устойчивом к вакцинам штамме

Главный инфекционист США заявил об устойчивом к вакцинам штамме
Ученые продолжают изучать коронавирус. Фото: pixabay

Главный инфекционист Соединенных штатов Америки рассказал о том, что возможно появление устойчивого к вакцинам штамма COVID-19. Вероятность этого увеличивается с каждым днем все больше и больше.

Директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний Америки Энтони Фаучи отметил, что возможно появление устойчивого к разработанным вакцинам штамма ковида. Такой исход вполне возможен, если не будет привито подавляющее большинство населения мира, пишет ТАСС.

По мнению Фаучи, молодые люди с сильным иммунитетом являются распространителями вируса, а значит принимают непосредственное участие в размножении заболевания.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в мире коронавирусом заразились почти 203 млн человек.

вакцинация коронавирус новый штамм коронавируса пандемия


 

Новости партнеров
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Апраксин двор опустеет как минимум на полгода
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Россия взяла два золота, но могла больше, а в толкании ядра произошел уникальный случай
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Под Петербургом нашли гроб на обочине платной трассы
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Муцениеце намекнула на желание вернуть Прилучного. Воссоединение звёзд «Закрытой школы» - дело времени?
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Доктор заявил о самой проблемной инфекции для эпидемиологов
Блогера из Петербурга задержали из-за тонировки автомобиля
В Вырице водитель за рулем иномарки насмерть задавил пешехода
Главный инфекционист США заявил об устойчивом к вакцинам штамме
На берегу Финского залива в палатке обнаружили человеческие останки
В ВОЗ рассказали о частоте мутации COVID-19
Главный гастроэнтеролог СЗФО назвал опасные виды болей в животе
В Петербурге волонтеры помогли застрявшему в крыше стрижу