Три партии присоединились к соглашению «За безопасные выборы»

Три партии присоединились к соглашению «За безопасные выборы»
Фото: www.cikrf.ru

5 августа 2021 года политические партии «ПАРТИЯ РОСТА», «ЗЕЛЕНАЯ АЛЬТЕРНАТИВА», «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» подписали в ЦИК России соглашение «За безопасные выборы», присоединившись к обязательствам по обеспечению санитарной безопасности в ходе избирательной кампании.

Напомним, что 27 июля 2021 года в ЦИК России соглашение «За безопасные выборы» подписали шесть политических партий.

«Уверен, что общими усилиями мы можем создать для избирателей и всех участников избирательного процесса условия, которые будут абсолютно безопасными, − отметил заместитель Председателя ЦИК России Николай Булаев, открывая процедуру подписания. − Подключение партий сегодня к этому процессу – задача не просто важная, а общегосударственная».

Соглашение «За безопасные выборы», в частности, предполагает обеспечение средствами индивидуальной защиты кандидатов, агитаторов, наблюдателей, представителей избирательных штабов. Всем им также рекомендуется пройти вакцинацию и соблюдать установленные Роспотребнадзором санитарные требования.

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