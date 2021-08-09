Состоялось 255-е заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии

Состоялось 255-е заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии
Фото: www.st-petersburg.izbirkom.ru

6 августа 2021 года состоялось очередное заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Заседание провела председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина. На заседании были рассмотрены следующие вопросы:

— о регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

— о регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ;

— о регистрации уполномоченных представителей Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по финансовым вопросам;

— об открытии специального избирательного счета Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;

— об объеме информации обо всех кандидатах, списках кандидатов, обо всех выдвинувших их избирательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, размещаемой на стенде в помещениях для голосования;

— о Порядке проведения жеребьевки для размещения кратких наименований, а также эмблем зарегистрировавших списки кандидатов избирательных объединений в избирательном бюллетене для голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва;

— о жалобе Лаврентьева Николая Владимировича;

— о жалобе Чиркова Александра Петровича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4.

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