Состоялось 255-е заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии

6 августа 2021 года состоялось очередное заседание Санкт-Петербургской избирательной комиссии. Заседание провела председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Наталья Чечина. На заседании были рассмотрены следующие вопросы:
— о регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – Санкт-Петербургское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
— о регистрации списка кандидатов в депутаты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва по единому избирательному округу, выдвинутого избирательным объединением – Политическая партия РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ;
— о регистрации уполномоченных представителей Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по финансовым вопросам;
— об открытии специального избирательного счета Санкт-Петербургского регионального отделения Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»;
— об объеме информации обо всех кандидатах, списках кандидатов, обо всех выдвинувших их избирательных объединениях, внесенных в избирательный бюллетень на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва, размещаемой на стенде в помещениях для голосования;
— о Порядке проведения жеребьевки для размещения кратких наименований, а также эмблем зарегистрировавших списки кандидатов избирательных объединений в избирательном бюллетене для голосования по единому избирательному округу на выборах депутатов Законодательного Собрания Санкт-Петербурга седьмого созыва;
— о жалобе Лаврентьева Николая Владимировича;
— о жалобе Чиркова Александра Петровича на решение избирательной комиссии внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово об отказе в регистрации кандидатом в депутаты Муниципального совета внутригородского муниципального образования города федерального значения Санкт-Петербурга муниципальный округ Автово шестого созыва по многомандатному избирательному округу № 4.