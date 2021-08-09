Вакцинация студентов и необычное лекарство: новое о COVID-19 в России и мире

Вакцинация студентов и необычное лекарство: новое о COVID-19 в России и мире
Вакцинация в прививочном шатре в парке 300-летия Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/Валентин Егоршин

В мире число заболевших коронавирусом перевалило за 200 миллионов человек. Пока врачи и власти всех стран ищут лекарство и уговаривают население вакцинироваться, расследователи продолжают выяснять происхождение COVID-19.

По последим данным университета Джона Хопкинса, в мире болеют уже более чем 202,9 млн человек.

На первом месте по числу зараженных – США. В стране – более 36 миллионов зараженных. Американские власти заявили, что ситуация только ухудшается. Резкий скачок числа инфицированных связывают с распространением штамма «дельта», а также низким уровнем вакцинации в южной части государств.

В Китае тем временем продолжают устанавливать происхождение коронавируса. Расследовать приходится и причины новой вспышки. Наказаны были 15 чиновников. Вспышка произошла в аэропорту провинции Цзянсу. В результате вирус распространился по всей стране.

Есть вероятность, что ситуацию поможет исправить лекарство. Американские ученые выяснили, что эффективным против коронавируса может быть давно опробованное средство от глистов. В таблетках от паразитов содержится такое вещество, как салициланилид, которое имеет способность препятствовать COVID-19 проникать в клетки, а также бороться с цитокиновым штормом. Минус – в серьезных побочных эффектах. Лекарство оказаться быть токсичным.

В России тем временем продолжается кампания по вакцинации населения. В Минобрнауки заявили, что не будут требовать от студентов обязательной прививки.

Кстати, инфекционист Николай Малышев считает, что предотвратить вспышку коронавируса среди детей поможет вакцинация взрослых.

В «Векторе» тоже считают, что массовая вакцинация детей не имеет смысла – болезнь они переносят «принципиально легче».

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