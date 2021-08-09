Вестибюль станции «Фрунзенская» станет больше на 7 тыс. «квадратов»

Вестибюль станции &#171;Фрунзенская&#187; станет больше на 7 тыс. &#171;квадратов&#187;
Александр Беглов. Фото: Администрация Санкт-Петербурга

У градоначальника Петербурга Александра Беглова и членов городского правительства состоялось рабочее совещание, в результате которого, внесли изменения в проектный план станции метрополитена «Фрунзенская».

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на информацию Смольного, вестибюль «Фрунзенской» станет больше на 7 тыс. квадратных метров. Свободное место планируется отдать единому диспетчерскому центру. Изменения будут происходить на деньги метрополитена.

Кроме этого, корректура коснется еще двух социально значимых объектов Северной столицы. Так пожарное депо расширят примерно на 268 квадратных метров. А поликлиника в Невском районе прибавит в высоту на 14 метров. В настоящий момент здание строят за счет инвестора, однако после завершения работ оно станет городской собственностью.

«Это позволяет увеличить вместимость зданий, их пропускную способность, нарастить мощность расположенных в них организаций», — отметил губернатор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро.

метро новости СПб фрунзенская


 

Новости партнеров
"На море ехать не надо, море само уже здесь": насытившиеся эстетикой ливня петербуржцы делятся снимками затопленных улиц
В Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро
В Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Спасатели подвели итоги разгула стихии в Петербурге: 49 мм осадков, повалены 19 деревьев
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Российский спортсмен был дисквалифицирован на Олимпиаде в Токио
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Москве женщина с арбалетом в руках привязана к верхушке дерева
Вестибюль станции «Фрунзенская» станет больше на 7 тыс. ...
Tele2 модернизировала в Петербурге сеть 5G Ready
СК начал проверку: неизвестный с ножом зашел в детсад Кудрово
Организатора «Ордена пути» лишили свободы на 5,6 лет
Что мы не знали о жизни королевы Елизаветы II
В Финляндии от коронавируса начали прививать подростков старше 12 лет
Мужчина, ворвавшийся в детсад Кудрово с ножом, задержан