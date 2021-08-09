Вестибюль станции «Фрунзенская» станет больше на 7 тыс. «квадратов»

У градоначальника Петербурга Александра Беглова и членов городского правительства состоялось рабочее совещание, в результате которого, внесли изменения в проектный план станции метрополитена «Фрунзенская».

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», ссылаясь на информацию Смольного, вестибюль «Фрунзенской» станет больше на 7 тыс. квадратных метров. Свободное место планируется отдать единому диспетчерскому центру. Изменения будут происходить на деньги метрополитена.

Кроме этого, корректура коснется еще двух социально значимых объектов Северной столицы. Так пожарное депо расширят примерно на 268 квадратных метров. А поликлиника в Невском районе прибавит в высоту на 14 метров. В настоящий момент здание строят за счет инвестора, однако после завершения работ оно станет городской собственностью.

«Это позволяет увеличить вместимость зданий, их пропускную способность, нарастить мощность расположенных в них организаций», — отметил губернатор.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге к 2032 году могут открыть 12 станций метро.