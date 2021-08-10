После пожара на Марата нашли тело 62-летнего мужчины

Труп нашли после пожара на Марата. Фото: "Яндекс карты"

Труп нашли после пожара на Марата. Фото: "Яндекс карты"

В Петербурге в Центральном районе города произошел пожар, который унес жизнь 62-летнего горожанина.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 9 августа, рано утром, поступила информация о пожаре на улице Марата дома 74. На этом печальные новости не закончились, в отдел полиции также сообщили о трупе после возгорания в квартире.

Когда полицейские посетили место случившегося, то установили, что горела 3-х комнатная коммунальная квартира. В одном из помещений произошел пожар на площади 18 квадратных метров.

В комнате нашли тело мужчины. Документы найдены не были. По неподтвержденной информации, скончался 62-летний гражданин.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Ладожского озера извлекли труп неизвестного мужчины.