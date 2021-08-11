В Шлиссельбурге отремонтируют трубу, на которой накануне произошел прорыв

Во вторник, 10 августа, в Шлиссельбурге произошел прорыв трубы в городе, который пытались заделать сначала камнем, а после деревянным чопом.

Как сообщает 47channel со ссылкой на Леноблводоканал, эту сеть водопровода, на которой расположен участок с прорывом, планируется капитально отремонтировать. Проектно-сметная документация по объекту уже разработана.

Осталось получить положительное заключение от Леноблгосэкспертизы, чтобы начать ремонтные работы. Сети водопровода и канализации пролегают по территории объекта культурного наследия регионального значения «Комплекс сооружений Петровского канала».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Невском районе вечером 1 июня произошла коммунальная авария. На место инцидента уже прибыли специалисты АО «Теплосеть Санкт-Петербурга», которые занимаются ликвидацией последствий прорыва трубы.