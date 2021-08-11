Более 2,5 млн человек в мире заразились COVID за прошедшую неделю

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

Коронавирусом заболели миллионы человек во всем мире. Фото: pixabay

За последнюю неделю количество зараженных коронавирусом увеличилось на 4% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом свидетельствует статистика Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Так, со 2 по 8 августа в мире показатель смертности вырос на 2%, достигнув 65 472 летальных исходов. По состоянию на 8 августа насчитывалось 202 146 929 случаев инфицирования. С начала пандемии в мире умер 4 285 421 человек.

Больше всего зараженных выявили в Западно-Тихоокеанском регионе (19%), а также Северной и Южной Америке (14%). Заболеваемость пошла на спад в Европе, Африке и Юго-Восточной Азии.

По данным ВОЗ, «дельта»-штамм расширил свою географию распространения со 135 до 142 стран.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новый «йота»-штамм COVID не опаснее предыдущих