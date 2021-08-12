Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 11 августа 2021 года № 40

1. О программном обеспечении «Интерактивный рабочий блокнот УИК»
2. О внесении изменений в постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 23 июня 2021 года № 12/94-8 «О размерах и порядке выплаты компенсации и дополнительной оплаты (вознаграждения), а также иных выплат в период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва»
3. О члене Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, назначенном политической партией «Политическая партия «Гражданская Платформа»
4. О члене Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, назначенном политической партией «Политическая партия «НОВЫЕ ЛЮДИ»
5. О члене Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, назначенном политической партией «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»
6. О заверении списка уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» по финансовым вопросам
7. О члене Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, назначенном политической партией «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»
8. О регистрации доверенных лиц политической партии «Политическая партия КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ»
9. О члене Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, назначенном политической партией «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»
10. О члене Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, назначенном политической партией «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
11. О регистрации доверенных лиц политической партии «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»
12. О формах избирательных бюллетеней для голосования по федеральному и одномандатному избирательным округам на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
13. О Порядке хранения и передачи в архивы документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, и Порядке уничтожения по истечении сроков хранения документов, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва
14. Разное