Вакцина-«ряженка» и прививка для иностранцев: COVID-19 в Петербурге 12 августа

Ситуация с новой коронавирусной инфекцией в Петербурге потихоньку стабилизируется. Число госпитализированных и суточный прирост постепенно снижаются.

Так, в четверг, 12 августа, стало известно о том, что за последние сутки в Петербурге зарегистрировали 1801 новый случай заболевания COVID-19. Этот показатель меньше, чем Северная столица демонстрировала ранее. Напомним, что всего два дня назад Петербург обогнал Москву и стал лидером по суточному приросту инфицированных.

Освобождаются и «коронавирусные» койки. В Петербурге больных коронавирусом лечат в 21 инфекционном стационаре. За сутки они приняли 300 пациентов с диагностированным COVID-19.

В настоящее время в городе заняты 5303 койки, что на 178 меньше, чем днем ранее. Всего для таких пациентов развернуто почти 7 тысяч коек.

При этом в реанимации остаются 510 пациентов, к аппаратам искусственной вентиляции легких подключили 230 больных.

Власти рассчитывают, что заболеваемость коронавирусом поможет снизить продолжающуюся компании по вакцинации населения. С 12 августа в Северной столице начали прививать иностранных граждан, которые проживают в городе на постоянной основе. Порядка тысячи юридических лиц отправили в АО «Санкт-Петербургское агентство медицинского туризма» заявки на вакцинацию своих иностранных сотрудников. Ожидается, что на прививки для них потратят около 200 тыс. доз. Ранее сообщалось, что вакцинировать иностранцев будут «Спутником Лайт».

Студенты СПбГУ, как ожидалось ранее, могут и не пополнить список вакцинированных в городе. Университет решил отменить рекомендации, согласно которым иногородних студентов будут заселять в общежития только с сертификатом о вакцинации. Вуз получил разъяснение Минобрнауки и отказался от новых правил.

Как неоднократно писала Gazeta.SPb, сегодня в Петербурге прививают четырьмя препаратами от коронавируса: двумя версиями «Спутника», «ЭпиВакКороной» и «КовиВаком». Возможно, этот выбор скоро станет больше. Сейчас в Петербурге испытывают вакцину-«ряженку», которую разработали специалисты Института экспериментальной медицины. Результаты тестирования должны быть получены в ноябре, после чего начнутся клинические испытания препарата.