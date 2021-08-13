Глубоководная техника начала работу на месте падения Ми-8 на Камчатке

Глубоководная техника начала работу на месте падения Ми-8 на Камчатке
Поиск пассажиров упавшего в Курильское озеро вертолета Ми-8. Фото: сайт правительства Камчатского края

Глубоководная техника Минобороны начала работу на месте крушения вертолета Ми-8 в Курильское озеро на Камчатке.

«Спасение восьми пассажиров упавшего вертолета — настоящее чудо», — сообщили в пресс-службе правительство региона.

Местные власти выразили благодарность инспекторам Кроноцкого заповедника за спасение людей.

Напомним, 12 августа вертолет с туристами на борту разбился на Камчатке. Обломки вертолета лежат на глубине 130 метров почти в километре от берега. К спасательной операции попросили присоединиться Министерство обороны, так как водолазы МЧС на такой глубине работать не могут. К поискам пропавших людей и обломков вертолета привлекут подводные роботизированные аппараты, которые займутся обследованием дна озера.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, сколько на борту затонувшего в Курильском озере вертолета МИ-8 на Камчатке было людей, кто из выжил, как проходит спасательная операция

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Глубоководная техника начала работу на месте падения Ми-8 на Камчатке
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