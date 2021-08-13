Пассажир-школьник на скорости вылетел из мотоцикла у поселка Усть-Луга

Школьник попал в больницу после экстремального катания на мотоцикле в Ленобласти.
Инцидент произошел в четверг, 12 августа, неподалеку от поселка Усть-Луга. Двое подростков катались на мотоцикле BSEZ CROSS, в какой-то момент пассажир не удержался и на скорости упал с байка.
Как стало известно Gazeta.SPb.ru, девятиклассника госпитализировали в состоянии средней степени тяжести с черепно-мозговой травмой и ссадинами по всему телу.
Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на «Коле» после аварии с КамАзом госпитализировали школьника. Парня госпитализировали в состоянии средней тяжести, он находится в больнице Шлиссельбурга.