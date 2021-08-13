Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 12 августа 2021 года № 41

1. О регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. О члене Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, назначенном политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

4. Об исключении кандидата из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»

5. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

6. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

7. О заверении списка уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Политическая партия «Гражданская Платформа» по финансовым вопросам

8. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «Гражданская Платформа» по финансовым вопросам

9. О назначении члена Московской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса

10. О Разъяснениях порядка назначения наблюдателей Общественной палатой Российской Федерации, общественными палатами субъектов Российской Федерации при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, иных выборов, голосование на которых состоится 17, 18 и 19 сентября 2021 года

11. О Порядке проведения жеребьевки для определения порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

12. О датах и времени проведения жеребьевок по распределению эфирного времени на каналах общероссийских государственных организаций, печатной площади в общероссийских государственных периодических печатных изданиях при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва