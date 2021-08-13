Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 12 августа 2021 года № 41

Перечень вопросов, включенных в протокол заседания Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от 12 августа 2021 года № 41
Россия готовится к выборам. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

1. О регистрации федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

2. О члене Центральной избирательной комиссии Российской Федерации с правом совещательного голоса, назначенном политической партией «Всероссийская политическая партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

3. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «ВСЕРОССИЙСКАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «РОДИНА»

4. Об исключении кандидата из федерального списка кандидатов в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, выдвинутого политической партией «Политическая партия ЛДПР – Либерально-демократическая партия России»

5. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Социалистическая политическая партия «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ПАТРИОТЫ – ЗА ПРАВДУ»

6. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «Российская объединенная демократическая партия «ЯБЛОКО»

7. О заверении списка уполномоченных представителей региональных отделений политической партии «Политическая партия «Гражданская Платформа» по финансовым вопросам

8. О регистрации уполномоченных представителей политической партии «Политическая партия «Гражданская Платформа» по финансовым вопросам

9. О назначении члена Московской городской избирательной комиссии с правом решающего голоса

10. О Разъяснениях порядка назначения наблюдателей Общественной палатой Российской Федерации, общественными палатами субъектов Российской Федерации при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, иных выборов, голосование на которых состоится 17, 18 и 19 сентября 2021 года

11. О Порядке проведения жеребьевки для определения порядка размещения наименований и эмблем политических партий в избирательном бюллетене для голосования по федеральному избирательному округу на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

12. О датах и времени проведения жеребьевок по распределению эфирного времени на каналах общероссийских государственных организаций, печатной площади в общероссийских государственных периодических печатных изданиях при проведении выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

голосование заседание Россия цик


 

Новости партнеров
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
В преддверии выходных Петербург накроют дожди
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
Сбежавших из изолятора в Подмосковье заключенных будут искать в Петербурге и Ленобласти
"Эталон" выкупил Ленинградский дворец молодежи и построит там премиальное жилье
Останки пропавшего без вести 21-летнего петербуржца с мая лежали в лесу под Лугой
Останки пропавшего без вести 21-летнего петербуржца с мая лежали в лесу под Лугой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Житель Кингисеппа избил 24-летнюю падчерицу, угрожая ружьем
В Британии разъяснили, почему коллективный иммунитет от коронавируса недостижим
В Ленобласти планируют смягчить COVID-ограничения
Пятница 13-е: каким знакам Зодиака грозят опасности и неудачи
Доктор Мясников объяснил, насколько сочетание гриппа и COVID-19 опасно для ...
С 16 по 25 августа ограничат движение по улице Маршала Говорова
В Ленобласти COVID подхватили 233 человека за сутки
Состоялось 41-е заседание ЦИК России