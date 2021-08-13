Второй сезон «Властелина колец» будут снимать в Великобритании

Действие нового сериала разворачивается за тысячи лет до событий оригинальной трилогии. Фото: кадр из фильма "Властелин колец"

Действие нового сериала разворачивается за тысячи лет до событий оригинальной трилогии. Фото: кадр из фильма "Властелин колец"

Съемки второго сезона сериала «Властелин колец» решили перенести из Новой Зеландии в Великобританию.

Как сообщает BBC News, решение компании Amazon Studios о переносе съемочного процесса в другую страну связано с принятой стратегией по расширению производственной базы. Вице-президент студии Вернон Сандерс поблагодарил Новую Зеландию за гостеприимство, а также за то, что шоу получило «невероятное место для начала этого эпического путешествия».

Власти Новой Зеландии в свою очередь выразили разочарование насчет решения кинокомпании о смене локации. По словам министра экономического и регионального развития страны Стюарта Нэша, оно не отражает возможности местной киноиндустрии.

Действие нового сериала разворачивается за тысячи лет до событий оригинальной трилогии. Первый сезон выйдет 2 сентября 2022 года на Amazon Prime Video. Студия потратила на производство пилотного сезона 465 млн долларов. Это сделало сериал самым дорогим в истории.

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