Второй сезон «Властелина колец» будут снимать в Великобритании

Второй сезон &#171;Властелина колец&#187; будут снимать в Великобритании
Действие нового сериала разворачивается за тысячи лет до событий оригинальной трилогии. Фото: кадр из фильма "Властелин колец"

Съемки второго сезона сериала «Властелин колец» решили перенести из Новой Зеландии в Великобританию.

Как сообщает BBC News, решение компании Amazon Studios о переносе съемочного процесса в другую страну связано с принятой стратегией по расширению производственной базы. Вице-президент студии Вернон Сандерс поблагодарил Новую Зеландию за гостеприимство, а также за то, что шоу получило «невероятное место для начала этого эпического путешествия».

Власти Новой Зеландии в свою очередь выразили разочарование насчет решения кинокомпании о смене локации. По словам министра экономического и регионального развития страны Стюарта Нэша, оно не отражает возможности местной киноиндустрии.

Действие нового сериала разворачивается за тысячи лет до событий оригинальной трилогии. Первый сезон выйдет 2 сентября 2022 года на Amazon Prime Video. Студия потратила на производство пилотного сезона 465 млн долларов. Это сделало сериал самым дорогим в истории.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ремейк фильма «Один дома» от Disney выйдет осенью.

Amazon Studios властелин колец новая зеландия сериал съемки


 

Новости партнеров
Субботний ливень затопил вход на Ладожский вокзал
Субботний ливень затопил вход на Ладожский вокзал
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
Петербургскую певицу унесло течением реки в Северной Осетии
В квартире в Купчино найдены полусгнившие трупы матери и сына
В квартире в Купчино найдены полусгнившие трупы матери и сына
Останки пропавшего без вести 21-летнего петербуржца с мая лежали в лесу под Лугой
Останки пропавшего без вести 21-летнего петербуржца с мая лежали в лесу под Лугой
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Машина перевернулась на крышу после ДТП в Кировском районе
Второй сезон «Властелина колец» будут снимать в Великобритании
В Светогорске нашли убийцу, нанесшего собутыльнику 20 ударов ножом
Петербуржцы заметили двух лосей у «Ашана» на проспекте Культуры
Названы семь полезных продуктов для кишечника
Очевидцы сообщили о массовой поножовщине на проспекте Славы
Июль 2021 года стал самым жарким месяцем в мировой истории
Собянин рассказал о строительстве новой железной дороги до Петербурга