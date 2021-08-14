Вузы Петербурга планируют начать обучение в смешанном формате

Вузы готовы, но ответственность лежит еще и на студентах. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Вузы готовы, но ответственность лежит еще и на студентах. Фото: Baltphoto/ Елена Яковлева

Власти Северной столицы предполагают, что с 1 сентября учеба в вузах города начнется в смешанном формате, потому что ковидситуация хоть улучшается, но все же еще не идеальная.

Лекции будут проходить на удаленке, а вот практические занятия – вживую. Университеты должны будут обеспечить соцдистанцию, измерение температуры и установить антисептики. Об этом сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

Университеты в таких условиях работают уже 1,5 года. Вузы готовы, но ответственность лежит еще и на студентах. Обучение в очной форме зависит от них напрямую, заявляет главы Комитета по науке и высшей школе Андрей Максимов.

Он отметил, что только с помощью прививки возможно скорое возвращение к обычной жизни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургские вузы поступило более 700 тысяч заявлений.