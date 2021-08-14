Мужчина избил водителя из-за сбитой собаки в Песочном

В Песочном владелец немецкой овчарки избил водителя, сбившего его питомца. С собакой все в порядке. Об этом рассказали очевидцы.

Инцидент произошел в субботу, 14 августа. Подробности рассказали в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

По словам автора записи, собака сама бросилась под колеса авто. При этом она была без поводка и намордника. Столкновение произошло, но с животным все в порядке. Однако после этого хозяин овчарки напал на водителя и избил его, добавил пользователь. Точные обстоятельства происшествия пока неизвестны, как и состояние пострадавшего.

«Удары были ногами в живот и кулаками в лицо», — добавил пользователь.

Последнему посоветовали писать заявление в полицию.

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