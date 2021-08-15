«Словно торнадо»: петербуржцы запечатлели, как закручиваются облака

&#171;Словно торнадо&#187;: петербуржцы запечатлели, как закручиваются облака
Ветер закручивает облака. Фото: скриншот YouTube / Александр Головатый

В субботу, 14 августа, над Петербургом можно было увидеть плотный слой из туч. Некоторые жители наблюдали, как ветер буквально закручивает облака.

Природное явление запечатлели горожане и опубликовали в telegram-канале «Астро Фото Болото».

«Облака закручиваются, словно торнадо, таймлапс грозового облака», — написал пользователь.

В некоторых районах Северной столицы прогремела гроза.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге ранним утром заметили «лебедя» в небе. Причудливое серое облако приняло форму благородной птицы, когда на горизонте только-только появилась желтая полоска рассвета.

новости СПб облака


 

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