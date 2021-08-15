В Ленобласти неделя начнется с дождей, ветра и +11 градусов

В Ленобласти неделя начнется с дождей, ветра и +11 градусов
В Ленобласти обещают дожди и ветер в понедельник. Фото: pixabay.com

В понедельник, 16 августа, в Ленинградской области вот уже который день будет облачно, при этом горожане все же заметят прояснения. Жителей 47-ого региона ждут кратковременные дожди, однако это случится лишь в некоторых районах.

ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» сообщает, что ветер в Ленобласти ожидается юго-западный 7-12 метров в секунду. Ночью он может стать порывистым и его сила достигнет 15-17 метров в секунду.

В ночное время суток температура воздуха ожидается на уровне +11…+16 градусов. Днем же столбики термометров покажут +18…+23 градуса.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил жителей юга России о надвигающейся опасной погоде.

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