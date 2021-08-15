В субботу нашли тела двух утопленников в Ленобласти и Сестрорецке

В субботу нашли тела двух утопленников в Ленобласти и Сестрорецке
Петербуржцы и жители Ленобласти продолжают тонуть в водоемах. Фото: pixabay

Отмечается, что труп одного из них так долго пробыл в воде, что стало трудно понять, мужчину или женщину нашли на дне водоема.

Об этом пишет 78.ru, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.

В минувшую субботу, 14 августа, в водоемах Ленинградской области и в Курортном районе Петербурге нашли два мертвых тела. Их заметили в Сестрорецке и Симагино.

В парковой зоне Сестрорецка в воде обнаружили тело. По предварительным данным оно принадлежало мужчине, которому порядка 40 лет. При этом, признаков насильственной смерти первичный осмотр покойного не показал.

На скончавшемся был надет камуфляжный костюм.

Второе труп был найден в Выборгском районе. Тело нашли в реке в поселке Симагино. Также не было найдено следов насильственной смерти.

Но тело настолько изменилось, потому как слишком долго пролежало в воде, что установить пол покойного не удалось.

Причины смерти погибший будут известны после того, как их осмотрят патологоанатомы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из Ладожского озера извлекли труп неизвестного мужчины.

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